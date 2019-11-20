Фото Гродненского областного управления МЧС
20 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пожар кровли многоэтажки в Гродно потушен. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.
О том, что с кровли 6-этажного дома по улице 1 Мая в Гродно идет дым, около 13.50 сообщил очевидец. На место были направлены расчеты спасателей. Горела металлочерепичная кровля.
"Привлекались шесть единиц техники. Пожар ликвидирован. Произведена разборка и проливка строительных конструкций. Пожарные не дали распространиться огню по всей площади кровли и на жилые помещения", - отметили в МЧС. Люди не пострадали.
Причина пожара выясняется. Основная рассматривая версия - неосторожное обращение с огнем при строительных работах.-0-
Фото Гродненского областного управления МЧС