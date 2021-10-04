Пожар на ферме в Ветке уничтожил 16 т сена

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области огнем уничтожено 16 т сена. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Спасателям 3 октября в 18.21 поступило сообщение о горящей скирде сена на территории молочно-товарной фермы ОАО "Ветковский агросервис" в городе Ветка Гомельской области. В результате пожара уничтожены 16 т сена в рулонах, повреждены 12 т сена. Работники МЧС и хозяйства спасли 97 т сена в рулонах", - рассказали в пресс-службе.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.-0-