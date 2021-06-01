1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар на конюшне в Ратомке ликвидирован, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Как рассказали в Минском областном управлении МЧС, сегодня в 12.44 в центр оперативного управления Минского района поступило сообщение о загорании конюшни на территории Республиканского центра олимпийской подготовки конного спорта и коневодства в агрогородке Ратомка. К месту незамедлительно выехали подразделения МЧС. По прибытии к месту ЧС спасателей здание конюшни Г-образной формы горело открытым пламенем.

До прибытия подразделений МЧС работниками центра из здания были эвакуированы 44 лошади. В результате пожара никто не пострадал.

В 13.11 пожар был локализован. В 13.30 спасатели окончательно ликвидировали чрезвычайную ситуацию.

Огнем уничтожена крыша конюшни на площади 1300 кв.м. Причина пожара устанавливается.-0-