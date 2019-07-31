Пожар на нефтебазе в Бресте ликвидирован

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории нефтебазы в Бресте горел топливозаправщик. В настоящее время пожар ликвидирован. Такая информация размещена в твиттер-аккаунте МЧС Беларуси, сообщает БЕЛТА.
"В 11.49 пожар ликвидирован, пострадавших нет", - сообщили в МЧС.
Сообщение о том, горит топливозаправщик на территории нефтебазы по улице Гоздецкого в Бресте, поступило в МЧС в 11.23. На месте работали подразделения МЧС.
По сообщениям очевидцев, незадолго перед появлением клубов дыма и огня на территории нефтебазы был слышен сильный хлопок.-0-
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