Пожар на нефтебазе в Бресте ликвидирован

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории нефтебазы в Бресте горел топливозаправщик. В настоящее время пожар ликвидирован. Такая информация размещена в твиттер-аккаунте МЧС Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"В 11.49 пожар ликвидирован, пострадавших нет", - сообщили в МЧС.

Сообщение о том, горит топливозаправщик на территории нефтебазы по улице Гоздецкого в Бресте, поступило в МЧС в 11.23. На месте работали подразделения МЧС.

По сообщениям очевидцев, незадолго перед появлением клубов дыма и огня на территории нефтебазы был слышен сильный хлопок.-0-