Пожар на нефтебазе в Бресте произошел из-за взрыва паровоздушной смеси

31 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пожар на территории нефтебазы в Бресте произошел из-за взрыва паровоздушной смеси при заправке бензовоза, сообщил БЕЛТА официальный представитель областного управления МЧС Сергей Машнов.

"При проведении наливных работ произошел взрыв паровоздушной смеси в автоцистерне "Рено" с последующим возгоранием. По предварительной информации, уничтожены топливозаправщик с 16 т дизельного топлива и навес сливоналивной эстакады. Пострадавших нет. Резервуарный парк и другое имущество нефтебазы не пострадало. Причина взрыва устанавливается", - рассказал Сергей Машнов.

Как сообщалось, информация о пожаре на территории нефтебазы ИП "Лукойл Беларуси" по улице Гоздецкого в Бресте спасателям поступила в 11.23. К месту происшествия была направлена основная и дополнительная техника подразделений МЧС. Незамедлительно были предприняты все меры как по ликвидации горения, так и по недопущению распространения пламени на резервуары с топливом. В 11.49 пожар был ликвидирован.-0-