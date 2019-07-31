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Пожар на нефтебазе в Бресте произошел из-за взрыва паровоздушной смеси

Происшествия 31.07.2019 | 13:31
Место происшествия. Фото МЧС
Место происшествия. Фото МЧС

31 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пожар на территории нефтебазы в Бресте произошел из-за взрыва паровоздушной смеси при заправке бензовоза, сообщил БЕЛТА официальный представитель областного управления МЧС Сергей Машнов.

"При проведении наливных работ произошел взрыв паровоздушной смеси в автоцистерне "Рено" с последующим возгоранием. По предварительной информации, уничтожены топливозаправщик с 16 т дизельного топлива и навес сливоналивной эстакады. Пострадавших нет. Резервуарный парк и другое имущество нефтебазы не пострадало. Причина взрыва устанавливается", - рассказал Сергей Машнов.

Как сообщалось, информация о пожаре на территории нефтебазы ИП "Лукойл Беларуси" по улице Гоздецкого в Бресте спасателям поступила в 11.23. К месту происшествия была направлена основная и дополнительная техника подразделений МЧС. Незамедлительно были предприняты все меры как по ликвидации горения, так и по недопущению распространения пламени на резервуары с топливом. В 11.49 пожар был ликвидирован.-0-

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Теги
Брест, МЧС, пожар
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