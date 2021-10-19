Фото Минского областного УМЧС
19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар на открытой площадке Минского областного технопарка ликвидирован. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.
Как сообщалось, сегодня в 13.08 спасателям поступило сообщение о возгорании покрышек на территории ГП "Минский областной технопарк" в деревне Станок-Водица Смолевичского района. Прибывшие подразделения МЧС установили, что происходит загорание на открытой площадке складирования текстильного корда на площади 2 тыс. кв.м.
В 14.20 пожар локализован, в в 16.15 - ликвидирован.
Погибших и пострадавших нет.-0-