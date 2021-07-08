Пожар на территории предприятия по ул.Социалистической в Минске ликвидирован

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар на территории предприятия по ул.Социалистической, 2а в Минске ликвидирован. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"В 16.09 пожар ликвидирован подразделениями МЧС. Его площадь составила около 100 кв.м", - рассказали в МЧС.

Эвакуация не проводилась.

Как рассказали в Минском городском управлении МЧС, сообщение об инциденте поступило сегодня в 15.42. По прибытии наблюдалось плотное задымление внутри здания склада масел. В ходе разведки было установлено, что произошло загорание пластиковой тары (еврокубов) и тентов для машин на площади 100 кв.м.

Причина происшествия устанавливается.-0-