Пожар по ул.Сурганова в Минске потушили

Фото из архива
9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске произошел пожар в общежитии по ул.Сурганова - горела кровля, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.
"Горело покрытие кровли ориентировочно на площади 20 кв.м. На ул.Сурганова, 47, корп. 4 работают подразделения МЧС", - сказала Ольга Мельченко.
Как стало известно, в 19.30 пожар был ликвидирован. До прибытия сотрудников МЧС эвакуированы 300 человек.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.-0-