Пожар по ул.Сурганова в Минске потушили

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске произошел пожар в общежитии по ул.Сурганова - горела кровля, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.

"Горело покрытие кровли ориентировочно на площади 20 кв.м. На ул.Сурганова, 47, корп. 4 работают подразделения МЧС", - сказала Ольга Мельченко.

Как стало известно, в 19.30 пожар был ликвидирован. До прибытия сотрудников МЧС эвакуированы 300 человек.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.-0-