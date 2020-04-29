Пожар повредил 550 га экосистем в Петриковском районе

29 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Серьезный пожар экосистем в Петриковском районе тушили с помощью авиации. Огонь повредил 550 га, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей.

Сообщение о возгорании травы и кустарников на территории ОАО "Агро-Птичь" и Птичского сельисполкома и лесном пожаре в Петриковском лесхозе возле деревни Багримовичи поступило спасателям 28 апреля в 12.57.

Вертолеты Ми-8 и Ми-26 Государственного авиационного аварийно-спасательного учреждения "Авиация" МЧС сделали 40 сбросов воды. Огонь уничтожил три нежилых дома и три сарая. Работники МЧС спасли четыре хозпостройки, три жилых и два нежилых дома в Багримовичах. В 23.17 пожар был ликвидирован. Фронт пожара прошел 450 га травы и кустарников, 100 га леса.

Причина случившегося устанавливается.

В этот же день при пожаре в деревне Подречицкое Лоевского района уничтожены три деревянных нежилых дома и 11 хозпостроек, спасены три рядом стоящих дома. Пострадавших нет. Рассматриваемая версия причины возгорания - неосторожное обращение с огнем.

По всем фактам проводится проверка.-0-