Пожар произошел на деревообрабатывающем предприятии в Полоцком районе

22 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Восемь боевых расчетов спасателей ликвидировали ночной пожар на деревообрабатывающем предприятии в Полоцком районе, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Происшествие случилось в деревне Экимань-1 на частном предприятии "НараСтройСервис". Сообщение о нем поступило в службу спасения в 3.07. К прибытию спасателей кровля здания была уже полностью охвачена огнем.
В результате ЧП никто не пострадал. Огнем повреждены кровля строения и имущество внутри. В здании, где вспыхнул пожар, находились бытовые и технические помещения. Территория предприятия огорожена металлическим забором, организована сторожевая охрана. Производство работает круглосуточно, в четырехсменном режиме.
Причина пожара устанавливается. Основная версия - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.-0-