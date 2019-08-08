8 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пожар произошел на конюшне в Березовском районе, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре в агрогородке Малеч спасателям поступило 7 августа в 22.35. Горело кирпичное здание конюшни с пристройкой, принадлежащее местному сельхозпредприятию. На момент пожара в конюшне находились две лошади, они погибли. Спасены 24 лошади, которые находились в летнем загоне, примыкающем к зданию.
Огнем уничтожена кровля конюшни. Причина пожара устанавливается.-0-
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