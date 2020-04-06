Пожар произошел на мебельной фабрике в Минске

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар случился на мебельной фабрике в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел сегодня в 11.40. Спасателям поступило сообщение о возгорании в циклоне на территории мебельной фабрики по улице Кальварийской. "При демонтаже одного металлического циклона конусообразной формы высотой 6 м и диаметром 2 м (в группе восемь циклонов) произошло возгорание отложений деревянных опилок", - рассказали в пресс-службе.

За пределы установки возгорание не распространилось. Пострадавших нет. Причина случившегося - нарушение противопожарных требований при огневых работах.-0-

Фото Минского городского управления МЧС