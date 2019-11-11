Пожар произошел на территории колонии в Волковыске

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В производственном цехе волковысской колонии произошел пожар, спасены три человека, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сегодня в 9.09 спасатели получили сообщение о задымлении на территории исправительной колонии по ул.Рокоссовского в Волковыске. "До прибытия работников МЧС из опасной зоны были спасены двое мужчин. Первый получил ожоги лица и рук, второй - отравление продуктами горения, - рассказали в ведомстве. - Работниками МЧС на полу под столом был обнаружен и вынесен на свежий воздух третий мужчина".

Спасенные - люди, отбывающие наказание в ИК. Они доставлены в районную больницу.

Огнем повреждены деревянные каркасы для мягких кресел, закопчены стены и потолок. "Спасателями не допущен выход пламени на кровлю, рядом находящиеся строения также были защищены и не повреждены. Причина пожара устанавливается, предполагаемая версия - неосторожное обращение с огнем", - проинформировали в МЧС.-0-

Фото МЧС