Пожар произошел в гараже Пинского зверохозяйства

21 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. На территории ЧУП "Пинское зверохозяйство Белкоопсоюза" произошел пожар, сообщил БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов.
В дежурную часть Пинского ГРОЧС сегодня в 2.12 поступил звонок от сторожа предприятия, расположенного в агрогородке Молотковичи. Мужчина сообщил о пожаре в гараже. К моменту прибытия спасателей из кирпичного здания шел дым. Огонь уничтожил один кормораздатчик, еще два повредил. Пожар был ликвидирован за 13 минут.
Причина возгорания устанавливается. Пожар не повлиял на работу предприятия.-0-
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