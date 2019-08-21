Пожар произошел в гараже Пинского зверохозяйства

21 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. На территории ЧУП "Пинское зверохозяйство Белкоопсоюза" произошел пожар, сообщил БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов.

В дежурную часть Пинского ГРОЧС сегодня в 2.12 поступил звонок от сторожа предприятия, расположенного в агрогородке Молотковичи. Мужчина сообщил о пожаре в гараже. К моменту прибытия спасателей из кирпичного здания шел дым. Огонь уничтожил один кормораздатчик, еще два повредил. Пожар был ликвидирован за 13 минут.

Причина возгорания устанавливается. Пожар не повлиял на работу предприятия.-0-