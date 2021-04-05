Пожар произошел в общежитии на ул.Гурского в Минске, проводилась эвакуация

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расчеты МЧС работали сегодня на пожаре в девятиэтажном общежитии по ул.Гурского, сообщили БЕЛТА в МЧС.

"Произошло загорание домашнего имущества в комнате на 5-м этаже на площади 6 кв.м. Пожар ликвидирован. Проводилась эвакуация. Пострадавших нет", - уточнили в ведомстве.

О пожаре стало известно благодаря сработке пожарной сигнализации. К моменту прибытия спасателей было видно, как из окна 5-го этажа идет дым.

Огонь успел повредить в жилой комнате имущество, закопчены стены и потолок.

Из-за плотного задымления создавалась угроза жильцам 5-го и 6-го этажей. Подразделения МЧС эвакуировали из здания 150 человек, из них 80 детей.

Пожар ликвидирован в 19.25. Причина возгорания устанавливается.-0-