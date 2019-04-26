Пожар произошел в пункте приема вторсырья в Кобрине

26 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине произошел пожар на территории пункта приема вторичного сырья районной потребительской кооперации, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
В РОЧС 25 апреля в 12.28 поступил звонок от очевидца, сообщившего о пожаре по ул.Железнодорожной. Спасатели обнаружили горение на территории кирпичного здания, используемого для хранения вторичных отходов. Огонь повредил кровлю на площади 4 кв.м, вторсырье (картон) на открытой площадке на 20 кв.м.
Пожар ликвидирован за 21 минуту. Пострадавших нет. Выясняются причины возгорания.-0-
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