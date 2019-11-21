Пожар произошел в торговом центре в Молодечно

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возгорание зафиксировано в торговом центре на ул.Будавников в Молодечно, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сигнал о срабатывании сигнализации поступил спасателям сегодня в 18.22.

По прибытии на место подразделения МЧС обнаружили слабое задымление в торговом зале на первом этаже.

При проведении разведки было установлено, что произошло загорание отложений в духовом шкафу в цехе по производству хлебобулочных изделий. До прибытия спасателей 80 человек покинули здание.

Пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается.-0-