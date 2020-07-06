Пожар произошел в цехе гродненского предприятия по производству автозапчастей

6 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно спасатели ликвидировали возгорание в цеху предприятия, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сегодня в 9:44 спасателям поступило сообщение о пожаре на предприятии, специализирующемся на производстве автозапчастей. Подразделения МЧС незамедлительно направились на улицу Счастного.

"В подвале одноэтажного корпуса кузнечного производства наблюдалось плотное задымление. Огнем повреждена транспортерная лента для выноса отбоя кузнечной штамповки на площади 5 кв.м. На ликвидацию возгорания потребовалось около получаса", - рассказали в управлении. Также были приняты необходимые меры по дымоудалению и недопущению повторного возгорания.

Здание цеха оборудовано системами пожарной сигнализации и пожаротушения. До прибытия подразделений МЧС 69 человек персонала вышли из зоны задымления. Причина пожара устанавливается.-0-