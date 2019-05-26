Пожар произошел в здании производителя текстиля в Барановичах

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар произошел в здании ОАО "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение", сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
Днем 25 мая спасатели получили сообщение о пожаре в семиэтажном административно-бытовом корпусе Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения на ул.Фабричной. "Горел кабинет на третьем этаже. Огнем уничтожена оргтехника, мебель, закопчены стены и потолок. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась", - рассказали в управлении.
Причина пожара устанавливается.-0-
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