Пожар произошел в здании производителя текстиля в Барановичах

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар произошел в здании ОАО "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение", сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Днем 25 мая спасатели получили сообщение о пожаре в семиэтажном административно-бытовом корпусе Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения на ул.Фабричной. "Горел кабинет на третьем этаже. Огнем уничтожена оргтехника, мебель, закопчены стены и потолок. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась", - рассказали в управлении.

Причина пожара устанавливается.-0-