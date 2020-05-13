Пожар случился на ферме в Ивацевичском районе

13 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пожар произошел в здании молочно-товарной фермы в Ивацевичском районе, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Информация о возгорании в деревне Краи в Ивацевичский РОЧС поступила в полдень 12 мая. Когда спасатели приехали на место происшествия, внутри молочного блока был пожар. Людей в здании не было, крупный рогатый скот в этот момент был на пастбище. Сотрудники МЧС потушили огонь.

Пожар уничтожил 100 кв.м кровли молочного блока. Частично повреждены крыша коровника (50 кв.м), холодильное оборудование. Никто не пострадал.

Устанавливается причина возгорания.-0-