Пожар случился на молочно-товарной ферме в Логойском районе

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойском районе горела молочно-товарная ферма, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел 23 апреля. В 4.44 спасателям поступила информация о пожаре в деревне Гриневичи Логойского района. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, горела крыша здания молочно-товарной фермы. Работники хозяйства эвакуировали 60 голов крупного рогатого скота. Никто не пострадал.

Пожар локализован и потушен спасателями. Огонь повредил крышу молочного блока.

Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.-0-