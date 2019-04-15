Пожар уничтожил 5 т соломы в Оршанском районе

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Большая Митьковщина Оршанского района при пожаре сгорело 5 т соломы, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о возгораниии поступило спасателям 14 апреля в 15.01.

Огнем уничтожено 5 т соломы (15 рулонов), принадлежавших частному унитарному сельскохозяйственному производственно-торговому предприятию.

Всего за прошедшие сутки в населенных пунктах области произошли 6 пожаров, на которых повреждено 5 строений. Причины пожаров устанавливаются.-0-