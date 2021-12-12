Пожар в Бешенковичском районе унес жизни троих человек

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека погибли в результате пожара в жилом доме в Бешенковичском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Происшествие в агрогородке Улла случилось в ночь на 12 декабря. Около полуночи в дверь пожарного аварийно-спасательного поста населенного пункта №15 постучал местный житель и сообщил, что горит дом. Когда работники МЧС прибыли на место, строение было полностью охвачено огнем. На полу в одной из комнат спасатели увидели женщину 1974 года рождения, которая была в сознании, но покинуть опасную зону самостоятельно не могла. Ее вынесли на улицу и передали бригаде медиков. После осмотра специалистами от госпитализации она отказалась. В ходе дальнейшей разведки и тушения пожара работниками МЧС в доме были обнаружены трупы двух мужчин 1980 и 1982 года рождения, а также женщины 1964 года рождения.

Как выяснилось позже, дом принадлежит пенсионерке 1929 года рождения, которая на момент возникновения пожара находилась в больнице сестринского ухода. В доме проживал ее сын 1980 года рождения, который накануне пожара отдыхал в шумной компании.

В результате пожара в доме повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены и имущество. По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-