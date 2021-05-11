Пожар в костеле в Будславе ликвидирован - МЧС

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар в костеле в Будславе потушен, сообщили БЕЛТА в МЧС.
"Пожар ликвидирован. Выводы позже, но очевидно, что удалось предотвратить куда более серьезные последствия. Часть техники МЧС остается на месте, часть выдвигается в свои места дислокации", - рассказали в МЧС.
Как сообщалось, информация о пожаре в костеле поступила спасателям сегодня в 7.47. О происшествии сообщил ксендз. На момент возгорания в костеле прихожан не было. На место прибыла специальная и аварийно-спасательная техника, была организована эвакуация ценностей. Локализация пожара осложнялась тем, что первоначально горели деревянные конструкции в скрытых пустотах между элементами перекрытия и покрытия. По факту возгорания возбуждено уголовное дело.-0-