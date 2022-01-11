Пожар в квартире в Минске: ребенок доставлен в реанимацию

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар произошел в квартире в Минске, ребенок доставлен в реанимацию, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.

Инцидент произошел сегодня в квартире по ул.Тургенева, 1. Сообщение в МЧС поступило в 15.33 от жильцов. По прибытии к месту вызова по внешним признакам ничего не наблюдалось.

"В ходе разведки было установлено, что в жилой комнате квартиры, расположенной на втором этаже, произошло загорание домашнего имущества. Работники МЧС в гостиной обнаружили на полу без сознания девочку (около 6 лет). Она была сразу же вынесена на свежий воздух и передана бригаде скорой медицинской помощи", - рассказал Виталий Новицкий.

По его словам, после проведения сердечно-легочной реанимации медиками в 16.09 было восстановлено сердцебиение ребенка. Девочку госпитализировали. Сейчас ребенок находится в реанимации.

Эвакуация не проводилась. Пожар ликвидирован спасателями.

Повреждено имущество в жилой комнате на площади 3 кв.м, закопчена квартира. Причина произошедшего устанавливается.-0-