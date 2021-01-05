Пожар в квартире в Старых Дорогах: мать и сына спас очевидец

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Старых Дорогах при пожаре очевидец спас мать и сына. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.

"4 января в 11.24 спасателям поступило сообщение о загорании в квартире на третьем этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома на ул. Армейская. Прибывшие к месту вызова подразделения МЧС обнаружили задымление внутри квартиры на третьем этаже. До прибытия подразделений МЧС очевидец, находящийся неподалеку на улице, услышав крики и заметив дым из окна квартиры, побежал в подъезд. Мужчина обнаружил в коридоре хозяина квартиры и его мать 1947 года рождения. Обоих он вывел на лестничную клетку и передал соседям. Затем, вернувшись в квартиру, мужчина потушил загорание кухонного шкафчика при помощи подручных средств", - рассказали в МЧС.

Хозяин квартиры и его мать в медицинской помощи не нуждались. Эвакуация жильцов не проводилась.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-