Пожар в квартире в Витебске: спасены отец и дочь

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в квартире в Витебске спасены отец и дочь. Об этом БЕЛТА сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

Сегодня в 00.18 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире по проспекту Московскому. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, наблюдалось сильное задымление из окна квартиры на четвертом этаже многоквартирного дома.

На момент возникновения пожара внутри находились три человека: собственник, мужчина 1948 года рождения (инвалид 1-й группы), его супруга 1948 года рождения (инвалид 2-й группы) и их дочь 1979 года рождения (инвалид 1-й группы). "До прибытия спасателей супруга хозяина покинула квартиру самостоятельно. Работники МЧС обнаружили в квартире на кровати мужчину, который был вынесен на свежий воздух и после осмотра медиками с диагнозом отравлением продуктами горения и ожогами 20% тела госпитализирован. Дочь хозяев тоже находилась в комнате. Ее вывели в безопасное место, в госпитализации она не нуждалась", - рассказали в МЧС.

Огнем в комнате повреждена кровать, постельные принадлежности и имущество. Проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматривается версия - неосторожное обращение с огнем хозяина квартиры. -0-