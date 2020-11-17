Пожар в минском гараже: мужчина получил ожоги, пытаясь спасти авто

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время пожара в минском гаражном кооперативе мужчина пытался спасти автомобиль и получил ожоги, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сегодня в 11.45 спасатели получили сообщение от прохожего о пожаре на территории ГСК "Вишневый" на улице Основателей в Минске. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, по внешним признакам наблюдалось открытое горение внутри одного из гаражей.

Установлено, что внутри гаража произошло загорание имущества. В результате возгорания пострадал владелец гаража, который эвакуировал свой легковой автомобиль и получил ожоги. Его доставили в больницу с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения, ожоги".

Спасатели ликвидировали пожар. Повреждено имущество, деревянное перекрытие, деревянная обшивка гаража, легковой автомобиль. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем.-0-

Фото МЧС