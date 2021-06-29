Пожар в Молодечненском районе уничтожил 23 т сена

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе пожар уничтожил 23 т сена, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"28 июня в МЧС в 20.52 поступила информация о пожаре в сенохранилище (10х30 м, металлический каркас, обшит шифером, 1990 год постройки) ОАО "Городилово" в деревне Совлово. В результате уничтожены 23 т сена в рулонах. Повреждены металлический каркас хранилища, шиферная кровля и стены на общей площади 60 кв.м", - рассказали в пресс-службе.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.-0-