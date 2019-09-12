12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар в Полесском лесхозе тушат с помощью вертолетов, всего для его ликвидации задействована 21 единица техники. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Тушение пожара в болотистой местности на территории Рубельского лесничества Полесского лесхоза продолжается с 10 сентября. "По состоянию на 6.00 12 сентября пройденная фронтом пожара площадь составляет 90 га. Для ликвидации задействована 21 единица техники и 89 человек - из них 8 единиц техники МЧС и 29 спасателей", - рассказали в ведомстве.

Вертолеты Ми-26 и Ми-8 авиации МЧС шесть раз сбрасывали воду на пожар. Для мониторинга и оценки складывающейся обстановки самолетом АН-2 ведется авиационное патрулирование.

Как сообщалось, горящий лес южнее деревни Старина Столинского района был замечен 10 сентября во время облета территории. Когда на место прибыли представители лесничества, выяснилось, что лес горит на площади 3 га, есть угроза распространения пожара. Тушение затруднено отсутствием подъездных путей и заболоченной местностью.-0-