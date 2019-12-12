Пожар в психиатрическом диспансере в Сморгонском районе: один пациент погиб

12 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сегодня утром спасатели ликвидировали пожар в психиатрическом диспансере в Сморгонском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в деревне Жодишки в Сморгонский районный отдел по ЧС поступило около 8 часов. По предварительной информации, в фойе на втором этаже диспансера загорелся телевизор.

Фото Гродненского областного управления МЧС

"Подразделения МЧС незамедлительно направились на улицу Первомайскую. Плотный дым заполнил коридор и помещения медучреждения. Еще до прибытия спасателей работники эвакуировали 51 пациента", - рассказали в областном управлении МЧС. Спасатели обнаружили погибшим 66-летнего пациента диспансера.

Сотрудники МЧС спасли пенсионерку 1939 года рождения. Им удалось не допустить распространения пожара за пределы фойе.

Пациентов временно разместили в соседнем здании. Обстоятельства происшествия изучаются следственно-оперативной группой.-0-