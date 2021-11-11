Пожар в столичной квартире: работники МЧС спасли человека, еще одного эвакуировали

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в столичной квартире работники МЧС спасли человека, еще одного эвакуировали. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Сегодня в 13.22 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Матусевича в Минске. На место выехали подразделения МЧС.

Когда работники МЧС прибыли к месту вызова, из окна на шестом этаже шел дым. При проведении разведки выяснилось, что произошло загорание постельных принадлежностей и имущества в жилой комнате трехкомнатной квартиры. На полу в горящей комнате в сознании работники МЧС обнаружили мужчину, вынесли его из опасной зоны и передали бригаде скорой медицинской помощи. Спасенный с ожогами был госпитализирован. Из-за сильного задымления спасатели эвакуировали одного человека с вышележащего этажа.

Пожар был ликвидирован в 13.46. В результате огнем повреждено имущество в жилой комнате, закопчена квартира.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-