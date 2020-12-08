Пожар в столичном общежитии: эвакуированы 50 человек

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в столичном общежитии эвакуированы 50 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Сегодня в 10.06 на номер 101 поступило сообщение о возгорании на кровле общежития по улице Марата в Минске. Прибывшими работниками МЧС по внешним признакам ничего не было обнаружено. Впоследствии при проведении разведки выяснилось, что произошло загорание мусора в канале мусоропровода. Работниками МЧС совместно с администрацией общежития были эвакуированы 50 проживающих, из них 15 детей", - рассказали в пресс-службе.

Возгорание ликвидировано спасателями. Никто не пострадал. Причина и обстоятельства произошедшего выясняются.-0-