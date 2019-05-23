Пожар в здании завода "Горизонт" в Минске ликвидирован

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар в здании завода "Горизонт" по проспекту Машерова в Минске ликвидирован, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.
"В 14.59 сотрудниками МЧС пожар был локализован, в 15.26 - ликвидирован. Установлено, что загорание произошло на первом этаже в арендуемом складском помещении на площади 25 кв.м", - сказала Ольга Мельченко.
Эвакуированы 78 человек. Никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются.-0-
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