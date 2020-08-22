Фото МЧС
22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожарная автоматика предупредила ЧП в общежитии в Минском районе, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Ночью 22 августа пожарная автоматика сработала в общежитии в аг. Лесной. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось задымление на 3-м этаже пятиэтажного здания.
Фото МЧС
Во время проведения разведки выяснилось, что в комнате загорелась стиральная машина. Звено газодымозащитной службы МЧС вынесло на свежий воздух квартиросъемщика. Мужчина не пострадал. Спасатели по лестничным маршам эвакуировали 41 человека, в том числе 11 детей.
Пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 2.43.-0-