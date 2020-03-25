Пожарная автоматика предупредила ЧП в витебском Доме кино

25 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске пожарная автоматика предупредила ЧП в Доме кино, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о срабатывании сигнализации поступило в центр оперативного управления 24 марта в 21.44. К месту вызова незамедлительно были направлены подразделения МЧС.

Фото Витебского областного управления МЧС

Как установлено, поводом для срабатывания сигнала стало загорание одежды в кабинете на третьем этаже здания. В кинотеатре в это время находились 27 зрителей и 4 сотрудника. Их эвакуация не проводилась. До прибытия подразделений МЧС сотрудники администрации потушили пожар. Огнем поврежден линолеум на площади 1,5 кв.м, закопчены стены и имущество.

Причина пожара устанавливается.-0-