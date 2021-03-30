Пожарная сигнализация позволила предотвратить пожар в производственном здании в Минске

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожарная сигнализация позволила предотвратить крупный пожар в производственном здании. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщение о сработке сигнализации в производственно-складском здании на ул. Стебенева, 10а, в Минске поступило от диспетчера сектора мониторинга "Молния" 30 марта в 5.55.

"К месту вызова были направлены подразделения МЧС. По внешним признакам пожара не наблюдалось. В ходе разведки было установлено, что на третьем этаже трехэтажного здания в цеху по производству мебели арендатора (80х20 м) произошло возгорание имущества (мебели) на площади 5 кв.м. Здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации, что повлияло на обнаружение возгорания", - рассказали в пресс-службе.

Пожар ликвидирован в 6.28. Пострадавших нет. Эвакуация не проводилась. Причина пожара устанавливается.-0-

Фото Минского городского управления МЧС