Фото МЧС
27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожарная сигнализация предупредила пожар в общежитии в Любани. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"26 января в 17.23 системами автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о чрезвычайных ситуациях "Молния" обнаружен пожар в жилой комнате на первом этаже двухэтажного здания общежития ОАО "Рыбокомбинат "Любань" в городе Любань Минской области. В результате пожара повреждено имущество в комнате", - рассказали в пресс-службе.
Пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Причина пожара устанавливается. -0-
Фото МЧС