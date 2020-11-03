Пожарный извещатель спас двоих братьев при пожаре в Ивьевском районе

3 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ивьевском районе сработавший при пожаре в жилом доме АПИ помог спастись двум мужчинам. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Около 5 часов утра диспетчеру Ивьевского районного отдела МЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Стигане. К месту происшествия незамедлительно направились подразделения спасателей. Внутри дома было сильное задымление.

В момент начала пожара в доме находились двое родных братьев 1984 и 1993 годов рождения. "Услышав пронзительный звук сработавшего автономного пожарного извещателя, жильцы проснулись, самостоятельно покинули дом и обратились за помощью к соседям. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи осмотрела мужчин. Одного из них с диагнозом "отравление продуктами горения" госпитализировали", - рассказали в МЧС.

На ликвидацию пожара потребовалось около 10 минут. Огнем повреждены перекрытие, закопчены стены, потолок и имущество. Причина пожара устанавливается, рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении.-0-

Фото МЧС