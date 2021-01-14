Пожарный извещатель спас гомельчанку с новорожденным при пожаре дома

14 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле благодаря АПИ на пожаре спаслись мать и ее новорожденный сын, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в одноэтажном трехквартирном доме по 2-й Заводской улице областного центра поступило в службу спасения сегодня в 03.19.

Хозяйка квартиры 1994 года рождения услышала звук сработавшего АПИ и вместе с малышом 2020 года рождения покинула дом. В соседних квартирах никто не проживает.

Горевшая квартира оборудована двумя автономными пожарными извещателями. Как уточнили в областном управлении, АПИ установлены в 2020 году отделом образования, спорта и туризма Советского района Гомеля.

Спасатели ликвидировали пожар. Огнем повреждено 5 кв.м потолочного перекрытия в комнате. Соседние квартиры не пострадали. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств, нарушение правил устройства и монтажа печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.-0-