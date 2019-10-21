Пожарный извещатель спас хозяйку дома в Бобруйске

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительницу Бобруйска при пожаре частного дома спас извещатель, сообщили БЕЛТА в МЧС.

"20 октября в 14.31 спасателям поступило сообщение о пожаре в переулке Кирпичном. Когда подразделения МЧС прибыли, уже горела веранда и имущество в доме, внутри которого было плотное задымление, - рассказали в МЧС. - Хозяйка покинула горящее здание до приезда спасателей. Выяснилось, что ее спас сработавший автономный пожарный извещатель. Женщина проснулась от сигнала и покинула дом через веранду". С ожогами и отравлением продуктами горения хозяйку дома доставили в больницу.

Пожар локализован и ликвидирован спасателями. Огнем повреждены кровля, перекрытие, веранда и имущество в доме. Рассматриваемая версия пожара - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. -0-