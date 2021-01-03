Пожарный извещатель спас инвалида и его опекуна при пожаре в столичной квартире

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3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автономный пожарный извещатель помог спасти инвалида и его опекуна при пожаре в Минске, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сообщение о пожаре по ул. Холмогорская, 24 в Партизанском районе поступило около 9.40. О возгорании известил АПИ. Находившихся в квартире 74-летнего хозяина, инвалида I группы (опорно-двигательный аппарат), а также его сына, который является опекуном отца, успели вовремя спасти.
Оба пострадавших госпитализированы с отравлением продуктами горения и ожогами 1-2 степени.
В результате загорания в кухне и жилой комнате повреждено имущество, закопчены помещения, расположенные на первом и втором этажах. Причина пожара устанавливается.-0-