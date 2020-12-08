Пожарный извещатель спас пенсионера при пожаре в Гродненском районе

8 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Гродно пожарный извещатель предупредил хозяина об опасности. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в деревне Новики Гродненского района поступило днем 7 декабря. Прибывшие подразделения МЧС оперативно ликвидировали возгорание. Огонь уничтожил кровлю и перекрытие, повредил имущество. 75-летнего хозяина с отравлением продуктами горения госпитализировали.

Выяснилось, что перед пожаром мужчина растопил печь и собирался приготовить обед. Подкинув в топку дров, он лег на кровать и уснул. Проснулся от пронзительного звука извещателя. "Весь дом был уже в дыму, сквозь который в кухне виднелись языки пламени. Пенсионер лег на пол и ползком стал пробираться к выходу. В это время случайный прохожий заметил огонь, выбивающийся из-под кровли строения, и сообщил об этом в службу 101", - рассказали в МЧС.

Причина пожара устанавливается. Есть предположение, что возгорание произошло на чердаке, где вплотную к дымоходу хранилась солома.

С начала года в Гродненской области зафиксировано 7 случаев, когда автономный пожарный извещатель своевременно оповестил хозяев о возникновении пожара. Благодаря сработке АПИ спасены жизни 13 человек, в том числе ребенка.-0-

Фото МЧС