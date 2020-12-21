Пожарный извещатель спас семью в Белыничском районе

21 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Белыничском районе пожарный извещатель спас при пожаре в доме четырех человек, из них трое - дети. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Информация о пожаре в деревне Прихабы поступила сегодня около 1.30. К прибытию спасателей из дома шел дым. По словам хозяйки, в строении никого не было.

Хозяйка 1974 года рождения, приемный родитель отдела по образованию Белыничского райисполкома, воспитывает трех приемных детей, живет с мужем 1972 года рождения.

"В одноэтажном доме был установлен автономный пожарный извещатель. Он сработал, обнаружив пожар. Благодаря этому из дома спаслась женщина (мать, приемный родитель) и девочки 2006, 2013 и 2014 года рождения.

В результате пожара повреждена внутренняя отделка котельной, межкомнатная перегородка. Пострадавших нет. Причина инцидента устанавливается.-0-