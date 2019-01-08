Пожарный извещатель спас жизнь девушки в Речицком районе

8 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе сработавший автономный пожарный извещатель спас жизнь 22-летней девушки, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

7 января в 11.30 спасатели Речицкого районного подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре жилого дома в деревне Дуброва.

В момент пожара хозяйки дома не было. "Ее дочь 1996 года рождения, находясь в комнате, услышала звук сработавшего автономного пожарного извещателя, позвонила в МЧС и вышла из дома. Подоспевшие соседи при помощи подручных средств ликвидировали возгорание еще до прибытия спасателей", - рассказала Мария Клезович.

Пострадавших нет. Огнем повреждены некоторые вещи.

Два автономных пожарных извещателя хозяева установили за собственные средства в октябре 2009 года.

Одна из рассматриваемых версий возникновения пожара - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.-0-