Пожилая брестчанка сломала ногу в автобусе

4 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в автобусе упала пенсионерка - она в больнице, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

Инцидент произошел 3 января около 8.10 на ул.Белорусской. Автобус под управлением 64-летнего водителя двигался по маршруту №15 В. По предварительной информации, в районе остановки общественного транспорта "Завод бытовой химии" во время движения в салоне автобуса упала 85-летняя пассажирка.

В результате пенсионерка получила телесные повреждения. Пострадавшую госпитализировали в травматологическое отделение городской больницы скорой медицинской помощи, у нее диагностирован перелом бедренной кости со смещением. Проводится проверка.-0-