Пожилая женщина погибла в мелиоративном канале в Дрогичине

18 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичине устанавливают обстоятельства гибели в воде пожилой женщины, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Роман Зармаев.

Лежащую в мелиоративном канале женщину сегодня утром обнаружили прохожие. Рядом на дороге лежал велосипед. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Личность погибшей вскоре была установлена - ею оказалась жительница райцентра 1952 года рождения. Женщина проживала на соседней улице. Телесных повреждений на ее теле не обнаружено.

"Проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет определить точные время и причину смерти", - дополнил официальный представитель УСК.-0-