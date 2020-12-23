Пожилая женщина попала под автомобиль на переходе в Новополоцке

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Новополоцке на пешеходном переходе пожилая женщина попала под колеса автомобиля. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

ДТП произошло 22 декабря около 18.00 в районе дома №3 по улице Молодежная в Новополоцке. "37-летняя новополочанка, управляя автомобилем "Пежо 106", совершила наезд на 80 летнюю пенсионерку, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована", - рассказали в УВД.

Госавтоинспекция напоминает, что пешеходный переход является местом повышенной опасности. Чтобы избежать трагедии, водителям и пешеходам следует уважительно относиться друг к другу и неукоснительно соблюдать ПДД.-0-