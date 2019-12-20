Пожилая жительница Калинковичей хранила дома маковую соломку - пенсионерку обокрал наркопотребитель

20 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичах 80-летнюю пенсионерку, которая хранила дома маковую соломку, обокрал наркопотребитель, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

В оперативно-дежурную службу Калинковичского РОВД поступило 8 декабря сообщение от 80-летней жительницы районного центра, которая рассказала, что кто-то проник в ее жилье и похитил Br7 тыс. и $100. Пенсионерка пояснила, что примерно в 13.00 вышла из дома, а когда вернулась через час, дверь была взломана, из спальни пропали деньги.

При осмотре места правоохранители нашли и изъяли частично измельченное вещество растительного происхождения массой 29 г. Оно было в шкафу в спальне хозяйки. Экспертиза показала, что это маковая соломка. По факту хранения наркотиков было возбуждено уголовное дело.

"Оперативники Калинковичского РОВД предположили, что похитившим деньги может быть наркопотребитель, который, возможно, знает о том, что пожилая женщина хранит в доме запрещенное зелье. Сыщики сузили круг поиска и вскоре вышли на предполагаемого злоумышленника", - рассказал Виталий Пристромов. Им оказался 47-летний ранее неоднократно судимый мозырянин. 19 декабря его задержали в Мозыре и доставили в Калинковичский РОВД.

Следователи совместно с сотрудниками милиции проводят необходимые действия и оперативно-разыскные мероприятия. В отношении мозырянина возбуждено уголовное дело.-0-