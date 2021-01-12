Пожилой мужчина погиб при пожаре в Борисове

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове при пожаре погиб пожилой мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"11 января в 19.40 поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома по ул. Рабочий Химик, 16 в Борисове Минской области. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1939 года рождения, пенсионер", - рассказали в пресс-службе.

Работниками МЧС спасена находившаяся в гостях гражданка 1953 года рождения, пенсионерка, которая с ожогами и отравлением продуктами горения госпитализирована.

Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-